Луценко обещает в ближайшее время объявить подозрение Фирташу

"Для господина Фирташа в ближайшие времена, а вернее - прокуратуры - будет хорошая новость: ждем подготовки подозрения. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов и компаний на временно оккупированной территории. Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла все границы, а значит, что это дело лежит у меня, в ближайшей к моей правой руке стопке", - заявил Луценко.



Он отметил, что это касается ряда предприятий в том числе деятельности облгазов на оккупированных территориях. Луценко напомнил, что "любая поставка украинских товаров или деятельность предприятий на оккупированных территориях считается финансированием терроризма, поэтому будут открыты дела".



"Жду окончательные заключения экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложение ареста", - сказал Луценко.



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По словам генпрокурора, в последнее время злоумышленники пытаются всячески маскировать свои действия через нелегальные поставки.



Как сообщал УНН, Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины.