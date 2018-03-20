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"Справа Фірташа": у ГПУ повідомили про обшуки через ухилення від сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"Як повідомлялось раніше, протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Д.Фірташу підприємств, а саме: ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та іншими, які входять до бізнес-групи "Group DF", організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній", - повідомила вона.

Як зазначається у повідомленні, "з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", ПрАТ "СК "Дім страхування" та ін., що входять в бізнес-групу "Group DF", укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески".

"Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування", - йдеться у повідомленні Л.Сарган.

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У подальшому, як повідомляється, "виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб".

"Отже, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб. Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - сказано у повідомленні Л.Сарган.

Готівкові кошти, як зазначається, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Орієнтована сума ухилення від сплати податків становить понад 500 млн грн.

"У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розслідування у справі "податкових майданчиків" Клименка завершено.

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