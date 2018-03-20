"Справа Фірташа": у ГПУ повідомили про обшуки через ухилення від сплати податків

КИЇВ. 20 березня. УНН. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.