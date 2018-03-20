"Дело Фирташа": в ГПУ сообщили об обысках из-за уклонения от уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Как сообщалось ранее, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д.Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - сообщила она.
Как отмечается в сообщении, "с целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", заключен договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы".
"То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - говорится в сообщении Л.Сарган.
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В дальнейшем, как сообщается, "выведение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц".
"Итак, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - говорится в сообщении Л.Сарган.
Наличные средства, как отмечается, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.
"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
Напомним, расследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено.