"Дело Фирташа": в ГПУ сообщили об обысках из-за уклонения от уплаты налогов

КИЕВ. 20 марта. УНН. Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.