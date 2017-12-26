Верховний суд Австрії призупинив екстрадицію Фірташа до США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Верховний суд Австрії призупинив екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Про це йдеться у повідомленні його адвоката Ленні Дж. Девіса із американської юридичної компанії Davis Goldberg Galper PLLC, передає УНН.
“Верховний суд Австрії своїм рішенням постановив, що апеляція Дмитра Фірташа щодо повторного розгляду і твердження, що Австрійський апеляційний суд помилився, дозволивши екстрадицію до США (тим самим скасувавши рішення австрійського суду першої інстанції щодо відмови про видачу), не безпідставна. Таким чином, Верховний суд наказав призупинити екстрадицію Дмитра Фірташа до її розгляду”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, Верховний суд відклав власний перегляд доти, доки суд ЄС не винесе попереднє рішення щодо можливості застосування Хартії ЄС з прав людини до апеляції екстрадиції Дмитра Фірташа.
Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня остаточно відмовив Іспанії в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.