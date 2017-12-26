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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию Фирташа в США

Киев • УНН

 • 15202 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом говорится в сообщении его адвоката Ленни Дж. Дэвиса с американской юридической компании Davis Goldberg Galper PLLC, передает УНН.

Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию Фирташа в США

"Верховный суд Австрии своим решением постановил, что апелляция Дмитрия Фирташа по повторному рассмотрению и утверждению, что Австрийский апелляционный суд ошибся, позволив экстрадицию в США (тем самым отменив решение австрийского суда первой инстанции об отказе о выдаче), не беспочвенна. Таким образом, Верховный суд предписал приостановить экстрадицию Дмитрия Фирташа к его рассмотрению", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, Верховный суд отложил свой просмотр до тех пор, пока суд ЕС не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции экстрадиции Дмитрия Фирташа.

Напомним, Высший земельный суд Вены окончательно отказал Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Украинские Национальные Новости

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