Суд Австрії остаточно відмовив Іспанії у видачі Фірташа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вищий земельний суд Відня остаточно відмовив Іспанії в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа, передає УНН з посиланням на повідомлення австрійського видання Kronen Zeitung.
За інформацією видання, Вищий земельний суд Відня у вівторок відмовив у видачі українського бізнесмена Дмитра Фірташа. При цьому, уточнили у виданні, що рішення є остаточним.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року суд у Відні відхилив запит іспанських правоохоронців на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа.
Як зазначалося, суд визнав документи іспанської сторони недостатніми для обґрунтування ордеру на арешт, який був виданий за підозрою Д.Фірташа у відмиванні грошей та створенні кримінального угруповання.
Нагадаємо, Д.Фірташ був затриманий в Австрії в 2014 році. Його звільнили під заставу, а США домагаються його екстрадиції.