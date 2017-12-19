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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 82004 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 96198 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98582 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112039 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 101882 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105240 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112190 просмотра

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Суд Австрии окончательно отказал Испании в выдаче Фирташа

Суд Австрии окончательно отказал Испании в выдаче Фирташа

Киев  •  УНН

 • 11114 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Высший земельный суд Вены окончательно отказал Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, передает УНН со ссылкой на сообщение австрийского издания Kronen Zeitung.

По информации издания, Высший земельный суд Вены во вторник отказал в выдаче украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. При этом, уточнили в издании, решение является окончательным.

Напомним, в конце августа 2017 суд в Вене отклонил запрос испанских правоохранителей на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Как отмечалось, суд признал документы испанской стороны недостаточными для обоснования ордера на арест, который был выдан по подозрению Д.Фирташа в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Также напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Австрии в 2014 году. Его освободили под залог, а США добиваются его экстрадиции.

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