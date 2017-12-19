Суд Австрии окончательно отказал Испании в выдаче Фирташа

По информации издания, Высший земельный суд Вены во вторник отказал в выдаче украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. При этом, уточнили в издании, решение является окончательным.

Напомним, в конце августа 2017 суд в Вене отклонил запрос испанских правоохранителей на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Как отмечалось, суд признал документы испанской стороны недостаточными для обоснования ордера на арест, который был выдан по подозрению Д.Фирташа в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Также напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Австрии в 2014 году. Его освободили под залог, а США добиваются его экстрадиции.