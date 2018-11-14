"Черноморское морское пароходство" подозревают в выведении денежных средств

“По предварительным данным в результате противоправных действий должностных лиц Государственной судоходной компании ”Черноморское морское пароходство“ и Vietrans интересам украинского и вьетнамской сторонам нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США”, — говорится в сообщении.

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12 ноября оперативники на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования было проведено 17 санкционированных обысков.

Во время процессуальных мероприятий правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП “ЛОТОС”, которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию “оффшорных” компаний, “схемы” вывода активов предприятия, “черную бухгалтерию”. Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных доходов предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами и, которые недополучили украинская и вьетнамская стороны.

Также во Вьетнам был направлен официальный запрос об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности должностных лиц ДСК, круга подозреваемых, и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению ее активов.

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В 2007 году была создана “Лотос Марин JSC”. На момент основания совместного предприятия “ЛОТОС” украинская сторона владела большей частью уставного капитала в СП “ЛОТОС”. Учредителями предприятия были с украинской стороны — ГСК “Черноморское морское пароходство”, с вьетнамской стороны — Vietrans и VOSA. Установлено, что в пользу общества состоялось незаконное отчуждение имущества по стоимости в 5 раз ниже средней цены по рынку. Вместо незаконно реализованного имущества для СП “ЛОТОС” покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.

С 2011 года предприятие прекратило выплачивать дивиденды украинской стороне в результате противоправной деятельности представителя ЧМП во Вьетнаме.

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Таким образом, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создание коммерческой структуры АК “Лотос Марин JSC”, в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП “ЛОТОС”, предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК “ЧМП” и Vietrans и VOSA с целью выведения и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд “оффшорных” компаний.

По состоянию на 2018 ГСК “ЧМП” принадлежит только 37,93% в уставном капитале СП “ЛОТОС”. Также де-факто Украина является владельцем 37% порта Лотос, который находится в городе Хошимин во Вьетнаме.

Напомним, в РФ судят экс-начальника полигона по продаже ракет класса “воздух-земля” Украине.

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ГСК "Черноморское морское пароходство" - предприятие Укрморречфлота, в котором по состоянию на 1992 год насчитывалось 255 судов. Задолженность предприятия на декабрь 1992 года составляла 170 млн долларов. В течение 1993 года 160 судов были переданы оффшорным компаниям. В 1990-тых ЧМП создавало совместные предприятия по морским перевозкам в Сингапуре, Греции, Испании и др.

В 1994-1997 годах количество кораблей “ЧМП” уменьшилось более чем на 200, в том числе в 1995-1997 годах компания потеряла 171 судно. 13 августа 1993 года президент Украины Леонид Кравчук на основе указа создал на базе ЧМП акционерный судоходный концерн “Бласко-ЧМП”, и назначил его президентом Павла Кудюкина, который в 1995 году был осужден на 10 лет за злоупотребление служебным положением и присвоение валюты.