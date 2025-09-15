$41.310.00
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Жоден приватний перевізник у Києві не приєднався до Автоматизованої системи оплати проїзду. Основною причиною є невизначеність у відшкодуванні витрат за перевезення пільговиків.

Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА

У Києві жоден з приватних перевізників не приєднався до системи Автоматизованої системи оплати проїзду. Однією з причин перевізники вказують невизначеність у питанні відшкодування їм витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій пасажирів. Про це повідомили у Комунальній службі перевезень Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит УНН.

Деталі

У Комунальній службі перевезень нагадали, що 2018 році КМДА вирішила, що до кінця 2022 року весь транспорт Києва - комунальний та приватний має перейти на безготівкову оплату. Проте відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30 грудня 2022 року рішення відклали до закінчення війни, а саме: "Не пізніше ніж через дев’ять місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні".

Чому приватні перевізники досі не ввели електронну оплату у маршрутках

Повідомляється, що Департамент транспортної інфраструктури та Комунальна служба перевезень неодноразово звертались до приватних перевізників та надавали їм протокольні доручення щодо підключення до АСОП (Автоматизована система оплати проїзду).

Однак, станом на сьогодні, жоден з приватних перевізників не приєднався до системи. Однією з основних причин перевізники зазначали невизначеність у питанні відшкодування їм витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій пасажирів, зокрема, щодо відсутності видатків у бюджеті на такі цілі, також не визначення розміру відшкодування у розмірі вартості проїзду (15 грн), а саме основне не вирішення питання відшкодування витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій з інших регіонів, які, за орієнтовними підрахунками перевізників, складають до 40 % від загальної кількості таких пасажирів

- йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що як альтернативний варіант, автоперевізники пропонували розглянути можливість переходу на нову модель їх взаємовідносин з містом - зокрема, оплати містом транспортної роботи. Тому, на сьогодні, все ж таки бачення перевізників щодо умов приєднання до АСОП різняться, що було підтверджено під час останньої наради з ними, яка відбулася у приміщенні Комунальної служби перевезень.

За інформацією від перевізників та беручи до уваги ситуацію з мобілізацією водіїв на підприємствах, постійне підвищення вартості запасних частин та пального, підключення перевізників до АСОП у запропонованому вигляді без повного прозорого вирішення питання відшкодування їм витрат за перевезення пільговиків та без розгляду альтернативних варіантів запровадження безготівкової оплати проїзду, призведе до зупинки таких підприємств

- заявили у Комунальній службі перевезень.

Однак, зазначається, що з їх боку вживаються заходи, направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд, зокрема вивчаються способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами.

Служба перевезень не втручається в господарську діяльність автомобільних перевізників некомунальної форми власності, але разом з тим підтримує запровадження безготівкової оплати за проїзд у всіх видах міського пасажирського транспорту загального користування та постійно про це наголошує операторам ринку

- йдеться у відповіді на запит.

Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток14.08.25, 09:07 • 78644 перегляди

Що кажуть у Головному інформаційному обчислювальному центрі

Комунальне підприємство "Головний інформаційно обчислювальний центр" КМДА заявляє у відповідь на запит УНН, що АСОП технічно та технологічно готова до приєднання всіх перевізників незалежно від форм власності, що надають послуги з перевезення пасажирів в місті Києві.

Таке приєднання здійснюється на підставі договору про надання послуг в АСОП, що укладаються з оператором АСОП, яким є КП ГІОЦ. При цьому, КП ГІОЦ в рамках своєї компетенції вжило всіх можливих заходів для позитивного вирішення даного питання. Так, на офіційному вебсайті КП ГІОЦ оприлюднено проєкт договору про приєднання приватних перевізників до АСОП та інструкцію (порядок) підключення перевізників.

Надання послуг приватним перевізникам, шляхом приєднання їх до АСОП спрямоване на забезпечення використання сервісів АСОП та здійснюватиметься відповідно до Регламенту АСОП, а також технологічних регламентів, що надаватимуться приватним перевізникам після підписання відповідного договору з КП ГІОЦ.

Однак, прийняття рішення про приєднання до АСОП відноситься до компетенції органів управління таких приватних перевізників.

Станом на 26 серпня 2025 року жоден з перевізників приватної форми власності не приєднаний до АСОП, у зв’язку з чим пасажири не мають можливості оплатити послуги з перевезення, що надаються такими перевізниками, з використанням електронного квитка АСОП

- йдеться у відповідь на запит.

Контекст

Речник КМВА повідомляв у квітні 2025 року, що Київська міська військова адміністрація вже розпочинає роботу з напрацювання нового рішення, встановлення термінів та визначення відповідальних осіб щодо запровадження в маршрутках у Києві безготівкової оплати.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що питанням введення безготівкової оплати в маршрутках займається військова адміністрація.

У травня цього року в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомляли УНН, що проводяться заходи для забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі у Києві.

Анна Мурашко

