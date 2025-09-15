Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА

В Киеве ни один из частных перевозчиков не присоединился к системе Автоматизированной системы оплаты проезда. Одной из причин перевозчики указывают неопределенность в вопросе возмещения им расходов за перевозку пассажиров льготных категорий пассажиров. Об этом сообщили в Коммунальной службе перевозок Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос УНН.

Детали

В Коммунальной службе перевозок напомнили, что в 2018 году КГГА решила, что до конца 2022 года весь транспорт Киева - коммунальный и частный должен перейти на безналичную оплату. Однако в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации от 30 декабря 2022 года решение отложили до окончания войны, а именно: "Не позднее чем через девять месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине".

Почему частные перевозчики до сих пор не ввели электронную оплату в маршрутках

Сообщается, что Департамент транспортной инфраструктуры и Коммунальная служба перевозок неоднократно обращались к частным перевозчикам и давали им протокольные поручения по подключению к АСОП (Автоматизированная система оплаты проезда).

Однако, по состоянию на сегодня, ни один из частных перевозчиков не присоединился к системе. Одной из основных причин перевозчики отмечали неопределенность в вопросе возмещения им расходов за перевозку пассажиров льготных категорий пассажиров, в частности, относительно отсутствия расходов в бюджете на такие цели, также не определение размера возмещения в размере стоимости проезда (15 грн), а именно основное не решение вопроса возмещения расходов за перевозку пассажиров льготных категорий из других регионов, которые, по ориентировочным подсчетам перевозчиков, составляют до 40 % от общего количества таких пассажиров - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в качестве альтернативного варианта, автоперевозчики предлагали рассмотреть возможность перехода на новую модель их взаимоотношений с городом - в частности, оплаты городом транспортной работы. Поэтому, на сегодня, все же видение перевозчиков относительно условий присоединения к АСОП различаются, что было подтверждено во время последнего совещания с ними, которое состоялось в помещении Коммунальной службы перевозок.

По информации от перевозчиков и принимая во внимание ситуацию с мобилизацией водителей на предприятиях, постоянное повышение стоимости запасных частей и топлива, подключение перевозчиков к АСОП в предложенном виде без полного прозрачного решения вопроса возмещения им расходов за перевозку льготников и без рассмотрения альтернативных вариантов внедрения безналичной оплаты проезда, приведет к остановке таких предприятий - заявили в Коммунальной службе перевозок.

Однако, отмечается, что с их стороны принимаются меры, направленные на внедрение безналичной оплаты за проезд, в частности изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями.

Служба перевозок не вмешивается в хозяйственную деятельность автомобильных перевозчиков некоммунальной формы собственности, но вместе с тем поддерживает внедрение безналичной оплаты за проезд во всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования и постоянно об этом напоминает операторам рынка - говорится в ответе на запрос.

Что говорят в Главном информационно-вычислительном центре

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА заявляет в ответ на запрос УНН, что АСОП технически и технологически готова к присоединению всех перевозчиков независимо от форм собственности, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров в городе Киеве.

Такое присоединение осуществляется на основании договора о предоставлении услуг в АСОП, заключаемых с оператором АСОП, которым является КП ГИОЦ. При этом, КП ГИОЦ в рамках своей компетенции приняло все возможные меры для положительного решения данного вопроса. Так, на официальном веб-сайте КП ГИОЦ обнародован проект договора о присоединении частных перевозчиков к АСОП и инструкция (порядок) подключения перевозчиков.

Предоставление услуг частным перевозчикам, путем присоединения их к АСОП направлено на обеспечение использования сервисов АСОП и будет осуществляться в соответствии с Регламентом АСОП, а также технологическими регламентами, которые будут предоставляться частным перевозчикам после подписания соответствующего договора с КП ГИОЦ.

Однако, принятие решения о присоединении к АСОП относится к компетенции органов управления таких частных перевозчиков.

По состоянию на 26 августа 2025 года ни один из перевозчиков частной формы собственности не присоединен к АСОП, в связи с чем пассажиры не имеют возможности оплатить услуги по перевозке, предоставляемые такими перевозчиками, с использованием электронного билета АСОП - говорится в ответе на запрос.

Контекст

Представитель КГВА сообщал в апреле 2025 года, что Киевская городская военная администрация уже начинает работу по разработке нового решения, установлению сроков и определению ответственных лиц по внедрению в маршрутках в Киеве безналичной оплаты.

Глава КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что вопросом введения безналичной оплаты в маршрутках занимается военная администрация.

В мае этого года в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщали УНН, что проводятся мероприятия для обеспечения введения в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, которые работают в режиме маршрутного такси в Киеве.