$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 310 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 16847 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 17414 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 19361 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27137 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51375 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70067 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104469 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86472 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84674 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 15730 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 10952 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 13090 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 6686 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 14610 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 2044 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 4880 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 16842 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 17149 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 95699 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 3104 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 5004 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22431 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29090 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78141 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Ни один частный перевозчик в Киеве не присоединился к Автоматизированной системе оплаты проезда. Основной причиной является неопределенность в возмещении расходов за перевозку льготников.

Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА

В Киеве ни один из частных перевозчиков не присоединился к системе Автоматизированной системы оплаты проезда. Одной из причин перевозчики указывают неопределенность в вопросе возмещения им расходов за перевозку пассажиров льготных категорий пассажиров. Об этом сообщили в Коммунальной службе перевозок Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос УНН.

Детали

В Коммунальной службе перевозок напомнили, что в 2018 году КГГА решила, что до конца 2022 года весь транспорт Киева - коммунальный и частный должен перейти на безналичную оплату. Однако в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации от 30 декабря 2022 года решение отложили до окончания войны, а именно: "Не позднее чем через девять месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине".

Почему частные перевозчики до сих пор не ввели электронную оплату в маршрутках

Сообщается, что Департамент транспортной инфраструктуры и Коммунальная служба перевозок неоднократно обращались к частным перевозчикам и давали им протокольные поручения по подключению к АСОП (Автоматизированная система оплаты проезда).

Однако, по состоянию на сегодня, ни один из частных перевозчиков не присоединился к системе. Одной из основных причин перевозчики отмечали неопределенность в вопросе возмещения им расходов за перевозку пассажиров льготных категорий пассажиров, в частности, относительно отсутствия расходов в бюджете на такие цели, также не определение размера возмещения в размере стоимости проезда (15 грн), а именно основное не решение вопроса возмещения расходов за перевозку пассажиров льготных категорий из других регионов, которые, по ориентировочным подсчетам перевозчиков, составляют до 40 % от общего количества таких пассажиров

- говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в качестве альтернативного варианта, автоперевозчики предлагали рассмотреть возможность перехода на новую модель их взаимоотношений с городом - в частности, оплаты городом транспортной работы. Поэтому, на сегодня, все же видение перевозчиков относительно условий присоединения к АСОП различаются, что было подтверждено во время последнего совещания с ними, которое состоялось в помещении Коммунальной службы перевозок.

По информации от перевозчиков и принимая во внимание ситуацию с мобилизацией водителей на предприятиях, постоянное повышение стоимости запасных частей и топлива, подключение перевозчиков к АСОП в предложенном виде без полного прозрачного решения вопроса возмещения им расходов за перевозку льготников и без рассмотрения альтернативных вариантов внедрения безналичной оплаты проезда, приведет к остановке таких предприятий

- заявили в Коммунальной службе перевозок.

Однако, отмечается, что с их стороны принимаются меры, направленные на внедрение безналичной оплаты за проезд, в частности изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями.

Служба перевозок не вмешивается в хозяйственную деятельность автомобильных перевозчиков некоммунальной формы собственности, но вместе с тем поддерживает внедрение безналичной оплаты за проезд во всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования и постоянно об этом напоминает операторам рынка

- говорится в ответе на запрос.

Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток14.08.2025, 09:07 • 78644 просмотра

Что говорят в Главном информационно-вычислительном центре

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА заявляет в ответ на запрос УНН, что АСОП технически и технологически готова к присоединению всех перевозчиков независимо от форм собственности, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров в городе Киеве.

Такое присоединение осуществляется на основании договора о предоставлении услуг в АСОП, заключаемых с оператором АСОП, которым является КП ГИОЦ. При этом, КП ГИОЦ в рамках своей компетенции приняло все возможные меры для положительного решения данного вопроса. Так, на официальном веб-сайте КП ГИОЦ обнародован проект договора о присоединении частных перевозчиков к АСОП и инструкция (порядок) подключения перевозчиков.

Предоставление услуг частным перевозчикам, путем присоединения их к АСОП направлено на обеспечение использования сервисов АСОП и будет осуществляться в соответствии с Регламентом АСОП, а также технологическими регламентами, которые будут предоставляться частным перевозчикам после подписания соответствующего договора с КП ГИОЦ.

Однако, принятие решения о присоединении к АСОП относится к компетенции органов управления таких частных перевозчиков.

По состоянию на 26 августа 2025 года ни один из перевозчиков частной формы собственности не присоединен к АСОП, в связи с чем пассажиры не имеют возможности оплатить услуги по перевозке, предоставляемые такими перевозчиками, с использованием электронного билета АСОП

- говорится в ответе на запрос.

Контекст

Представитель КГВА сообщал в апреле 2025 года, что Киевская городская военная администрация уже начинает работу по разработке нового решения, установлению сроков и определению ответственных лиц по внедрению в маршрутках в Киеве безналичной оплаты.

Глава КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что вопросом введения безналичной оплаты в маршрутках занимается военная администрация.

В мае этого года в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщали УНН, что проводятся мероприятия для обеспечения введения в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, которые работают в режиме маршрутного такси в Киеве.

Анна Мурашко

ОбществоКиевАвто
Киевская городская государственная администрация
Украина
Киев