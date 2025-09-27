Чоловік потрапив у "електричну пастку" в Києві: його визволяли рятувальники
Київ • УНН
У Києві рятувальники деблокували чоловіка, який упав у приямок під напругою в нежитловому приміщенні. Його передали лікарям після знеструмлення приміщення аварійною службою.
У Києві чоловік упав у приямок під напругою у нежитловому приміщенні, його визволили рятувальники, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Чоловік опинився у приямку під напругою і не міг вибратись самостійно через небезпеку ураження струмом.
Надзвичайники залучили представників аварійної служби ДТЕК "Київські електромережі", аби знеструмити приміщення. Після цього чоловіка деблокували та передали лікарям "швидкої".
Обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронні органи.
