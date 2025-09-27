$41.490.00
Чоловік потрапив у "електричну пастку" в Києві: його визволяли рятувальники

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

У Києві рятувальники деблокували чоловіка, який упав у приямок під напругою в нежитловому приміщенні. Його передали лікарям після знеструмлення приміщення аварійною службою.

Чоловік потрапив у "електричну пастку" в Києві: його визволяли рятувальники

У Києві чоловік упав у приямок під напругою у нежитловому приміщенні, його визволили рятувальники, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Чоловік опинився у приямку під напругою і не міг вибратись самостійно через небезпеку ураження струмом.

Надзвичайники залучили представників аварійної служби ДТЕК "Київські електромережі", аби знеструмити приміщення. Після цього чоловіка деблокували та передали лікарям "швидкої".

Обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронні органи.

У Харкові рятувальники визволили трьох підлітків із вентиляційної шахти - ДСНС31.08.25, 21:38 • 5163 перегляди

Антоніна Туманова

