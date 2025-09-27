Мужчина попал в "электрическую ловушку" в Киеве: его вызволяли спасатели
В Киеве спасатели деблокировали мужчину, упавшего в приямок под напряжением в нежилом помещении. Его передали врачам после обесточивания помещения аварийной службой.
Детали
Мужчина оказался в приямке под напряжением и не мог выбраться самостоятельно из-за опасности поражения током.
Спасатели привлекли представителей аварийной службы ДТЭК "Киевские электросети", чтобы обесточить помещение. После этого мужчину деблокировали и передали врачам "скорой".
Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
