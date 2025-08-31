В Харькове спасатели освободили трех подростков из вентиляционной шахты - ГСЧС
Киев • УНН
В Харькове трое парней спустились в подземную вентиляционную шахту и не смогли самостоятельно выбраться. Спасатели ГСЧС разрезали решетки и подняли подростков на поверхность, все живы и невредимы.
Вечером 31 августа в Харькове трое парней спустились в подземную вентиляционную шахту с помощью веревки, но самостоятельно выбраться не смогли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Детали
На вызов оперативно прибыл дежурный караул ГСЧС. Спасатели разрезали металлические решетки, спустились на глубину около 5 метров по пожарной лестнице и подняли подростков на поверхность. Все дети живы и не пострадали.
Уважаемые родители! Пожалуйста, следите за тем, где и с кем проводят время ваши дети. Одна необдуманная выходка могла бы иметь фатальные последствия
