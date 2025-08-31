$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 26360 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 65877 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 83641 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 99455 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 113948 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254469 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112834 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85711 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99682 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 324959 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В Харькове спасатели освободили трех подростков из вентиляционной шахты - ГСЧС

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Харькове трое парней спустились в подземную вентиляционную шахту и не смогли самостоятельно выбраться. Спасатели ГСЧС разрезали решетки и подняли подростков на поверхность, все живы и невредимы.

В Харькове спасатели освободили трех подростков из вентиляционной шахты - ГСЧС

Вечером 31 августа в Харькове трое парней спустились в подземную вентиляционную шахту с помощью веревки, но самостоятельно выбраться не смогли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Детали

На вызов оперативно прибыл дежурный караул ГСЧС. Спасатели разрезали металлические решетки, спустились на глубину около 5 метров по пожарной лестнице и подняли подростков на поверхность. Все дети живы и не пострадали.

Уважаемые родители! Пожалуйста, следите за тем, где и с кем проводят время ваши дети. Одна необдуманная выходка могла бы иметь фатальные последствия

- предостерегают в ГСЧС.

Напомним

Команда ГСЧС в Киеве приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки. Джесси будет жить за городом в вольере на природе, рядом с людьми, которых привыкла любить. Принципиально без всяких цепей — только свобода и безопасность.

Вероника Марченко

ОбществоПроисшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев
Харьков