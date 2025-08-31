Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ
Київ • УНН
Собака Джессі, яка втратила господаря під час російської атаки на Київ 28 серпня, тепер житиме з командою ДСНС. Вона отримає вольєр за містом, обстеження здоров'я та адаптацію.
Собака Джессі, яка втратила свого хазяїна під час російської атаки на Київ, тепер житиме з новою великою родиною — командою ДСНС. Про це пише УНН із посиланням на їх допис у соцмережах.
Деталі
28 серпня під час цинічного обстрілу столиці Джессі втратила свого господаря. Два дні вона шукала його серед руїн, але більше він не повернеться. Цю історію пережили серцем тисячі українців, і команда рятувальників вирішила не залишати собаку.
Джессі житиме за містом у вольєрі на природі, поряд із людьми, яких звикла любити. Принципово без жодних ланцюгів — лише свобода та безпека. Попереду планується обстеження стану здоров’я та адаптація. Після цього рятувальники обіцяють ділитися фото й відео її нового життя.
Команда ДСНС висловила вдячність волонтерам та всім, хто пропонував допомогу Джессі. Наразі собака перебуває під надійною опікою фахівців, які піклуються про її безпеку та комфорт.
Щиро вдячні волонтерам за допомогу та всім, хто відгукнувся з бажанням забрати Джессі до себе. Але поки вона проходитиме адаптацію, буде під нашою опікою — людей, які вміють берегти найцінніше!
Нагадаємо
У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.
