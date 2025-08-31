$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 10996 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 29269 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 59082 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 74361 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 93286 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247055 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105605 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83727 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97869 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311324 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Собака Джессі, яка втратила господаря під час російської атаки на Київ 28 серпня, тепер житиме з командою ДСНС. Вона отримає вольєр за містом, обстеження здоров'я та адаптацію.

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ

Собака Джессі, яка втратила свого хазяїна під час російської атаки на Київ, тепер житиме з новою великою родиною — командою ДСНС. Про це пише УНН із посиланням на їх допис у соцмережах.

Деталі

28 серпня під час цинічного обстрілу столиці Джессі втратила свого господаря. Два дні вона шукала його серед руїн, але більше він не повернеться. Цю історію пережили серцем тисячі українців, і команда рятувальників вирішила не залишати собаку.

Джессі житиме за містом у вольєрі на природі, поряд із людьми, яких звикла любити. Принципово без жодних ланцюгів — лише свобода та безпека. Попереду планується обстеження стану здоров’я та адаптація. Після цього рятувальники обіцяють ділитися фото й відео її нового життя.

Команда ДСНС висловила вдячність волонтерам та всім, хто пропонував допомогу Джессі. Наразі собака перебуває під надійною опікою фахівців, які піклуються про її безпеку та комфорт.

Щиро вдячні волонтерам за допомогу та всім, хто відгукнувся з бажанням забрати Джессі до себе. Але поки вона проходитиме адаптацію, буде під нашою опікою — людей, які вміють берегти найцінніше!

- зазначили в ДСНС.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. 

Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено29.08.25, 22:38 • 12897 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ