Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев
Киев • УНН
Собака Джесси, потерявшая хозяина во время российской атаки на Киев 28 августа, теперь будет жить с командой ГСЧС. Она получит вольер за городом, обследование здоровья и адаптацию.
Собака Джесси, потерявшая своего хозяина во время российской атаки на Киев, теперь будет жить с новой большой семьей — командой ГСЧС. Об этом пишет УНН со ссылкой на их сообщение в соцсетях.
Детали
28 августа во время циничного обстрела столицы Джесси потеряла своего хозяина. Два дня она искала его среди руин, но больше он не вернется. Эту историю пережили сердцем тысячи украинцев, и команда спасателей решила не оставлять собаку.
Джесси будет жить за городом в вольере на природе, рядом с людьми, которых привыкла любить. Принципиально без всяких цепей — только свобода и безопасность. Впереди планируется обследование состояния здоровья и адаптация. После этого спасатели обещают делиться фото и видео ее новой жизни.
Команда ГСЧС выразила благодарность волонтерам и всем, кто предлагал помощь Джесси. Сейчас собака находится под надежной опекой специалистов, которые заботятся о ее безопасности и комфорте.
Искренне благодарны волонтерам за помощь и всем, кто откликнулся с желанием забрать Джесси к себе. Но пока она будет проходить адаптацию, будет под нашей опекой — людей, которые умеют беречь самое ценное!
Напомним
В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.
В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи.
