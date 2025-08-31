Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 10971 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 29218 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 59044 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 74323 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 93251 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247036 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105589 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83717 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97864 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 311308 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.6м/с
60%
747мм
Популярные новости
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники30 августа, 13:31 • 14752 просмотра
В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителейVideo30 августа, 14:08 • 5254 просмотра
Убийство Парубия во Львове: было произведено около 8 выстрелов30 августа, 14:44 • 3978 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo30 августа, 15:06 • 5990 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 5752 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 86478 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 214826 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 218855 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 311308 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 261225 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Гройсман
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 103141 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 235742 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259295 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256559 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 236925 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Собака Джесси, потерявшая хозяина во время российской атаки на Киев 28 августа, теперь будет жить с командой ГСЧС. Она получит вольер за городом, обследование здоровья и адаптацию.

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев

Собака Джесси, потерявшая своего хозяина во время российской атаки на Киев, теперь будет жить с новой большой семьей — командой ГСЧС. Об этом пишет УНН со ссылкой на их сообщение в соцсетях.

Детали

28 августа во время циничного обстрела столицы Джесси потеряла своего хозяина. Два дня она искала его среди руин, но больше он не вернется. Эту историю пережили сердцем тысячи украинцев, и команда спасателей решила не оставлять собаку.

Джесси будет жить за городом в вольере на природе, рядом с людьми, которых привыкла любить. Принципиально без всяких цепей — только свобода и безопасность. Впереди планируется обследование состояния здоровья и адаптация. После этого спасатели обещают делиться фото и видео ее новой жизни.

Команда ГСЧС выразила благодарность волонтерам и всем, кто предлагал помощь Джесси. Сейчас собака находится под надежной опекой специалистов, которые заботятся о ее безопасности и комфорте.

Искренне благодарны волонтерам за помощь и всем, кто откликнулся с желанием забрать Джесси к себе. Но пока она будет проходить адаптацию, будет под нашей опекой — людей, которые умеют беречь самое ценное!

- отметили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи.

Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершена29.08.25, 22:38 • 12896 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев