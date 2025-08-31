У Харкові рятувальники визволили трьох підлітків із вентиляційної шахти - ДСНС

$41.260.00
30 серпня, 16:05 • 26345 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 65848 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
30 серпня, 13:06 • 83624 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 99438 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
30 серпня, 10:36 • 113937 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
30 серпня, 09:58 • 254467 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112829 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
30 серпня, 09:15 • 85708 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
29 серпня, 14:32 • 99680 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 324947 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 20316 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 19123 перегляди
У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство 31 серпня, 08:49 • 7216 перегляди
Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС31 серпня, 09:05 • 5388 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 14626 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 8238 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 4626 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 1838 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 101485 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 231662 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 232927 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 324948 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
29 серпня, 12:17 • 273148 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кая Каллас
Нарендра Моді
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Сполучені Штати Америки
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 109286 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 241924 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 265114 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 262229 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 242095 перегляди
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

У Харкові рятувальники визволили трьох підлітків із вентиляційної шахти - ДСНС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Харкові троє хлопців спустилися у підземну вентиляційну шахту та не змогли самостійно вибратися. Рятувальники ДСНС розрізали решітки та підняли підлітків на поверхню, усі живі та неушкоджені.

У Харкові рятувальники визволили трьох підлітків із вентиляційної шахти - ДСНС

Увечері, 31 серпня, у Харкові троє хлопців спустилися у підземну вентиляційну шахту за допомогою мотузки, але самостійно вибратися не змогли. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області.

Деталі

На виклик оперативно прибув черговий караул ДСНС. Рятувальники розрізали металеві решітки, спустилися на глибину близько 5 метрів по пожежній драбині та підняли підлітків на поверхню. Усі діти живі та не постраждали. 

Шановні батьки! Будь ласка, слідкуйте за тим, де і з ким проводять час ваші діти. Одна необдумана витівка могла б мати фатальні наслідки

- застерігають у ДСНС. 

Нагадаємо

Команда ДСНС у Києві прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки. Джессі житиме за містом у вольєрі на природі, поряд із людьми, яких звикла любити. Принципово без жодних ланцюгів — лише свобода та безпека. 

Вероніка Марченко

СуспільствоПодії
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
Харків