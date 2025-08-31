У Харкові рятувальники визволили трьох підлітків із вентиляційної шахти - ДСНС
Київ • УНН
У Харкові троє хлопців спустилися у підземну вентиляційну шахту та не змогли самостійно вибратися. Рятувальники ДСНС розрізали решітки та підняли підлітків на поверхню, усі живі та неушкоджені.
Увечері, 31 серпня, у Харкові троє хлопців спустилися у підземну вентиляційну шахту за допомогою мотузки, але самостійно вибратися не змогли. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області.
Деталі
На виклик оперативно прибув черговий караул ДСНС. Рятувальники розрізали металеві решітки, спустилися на глибину близько 5 метрів по пожежній драбині та підняли підлітків на поверхню. Усі діти живі та не постраждали.
Шановні батьки! Будь ласка, слідкуйте за тим, де і з ким проводять час ваші діти. Одна необдумана витівка могла б мати фатальні наслідки
Нагадаємо
