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Чистий прибуток сімейного банку Суркісів істотно скоротився, а кількість кредитів - зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Чистий прибуток Акцент-Банку (А-Банк, Дніпро) за підсумками січня-вересня скоротився в 1,6 рази до аналогічного періоду роком раніше (р/р) - до 154,9 млн грн, повідомляється в квартальній звітності, розміщеній на сайті банку, передає УНН.

Відповідно до звітності, чистий прибуток банку за другий квартал 2020 року зріс на 2,5% р/р - до 87,39 млн грн.

Чистий процентний дохід банку збільшилися на 28,4 р/р - до 1,293 млрд грн, а чисті комісійні - на третину, до 247,866 млн грн.

Активи А-Банку за підсумками січня-вересня 2020 року зросли на третину - до 8,525 млрд грн, в тому числі кредити клієнтам - в 1,5 рази, до 6,53 млрд грн, депозитні сертифікати Нацбанку України (НБУ) - в 2,5 рази, до 680,67 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олігархи заздалегідь знали, що їхні декларації "закриють" і Суркіс своїми діями це підтвердив - політолог

Зобов'язання банку за 9 міс. також збільшилися - в 1,3 рази, до 7,44 млрд грн, зокрема, поточні рахунки і депозити клієнтів - в 1,4 рази, до 7,12 млрд грн.

Власний капітал А-Банку за цей період виріс на 18% - до 1,087 млрд грн, а статутний - зберігся на рівні 502,24 млн грн.

За даними НБУ на початок 2020 року, найбільшим акціонером А-Банку був Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%) і Марина Суркіс (16,0975%).

Згідно з даними Нацбанку, на 1 вересня 2020 року розміром загальних активів А-Банк займав 23 місце (9,527 млрд грн) з 75 діючих у країні банків.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому говорилося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім'ї українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.

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