Олигархи заранее знали, что их декларации "закроют" и Суркис своими действиями это подтвердил - политолог

По его словам, с самого начала целью депутатов, подписавших конституционное представление против антикоррупционного законодательства было не внесения в него изменений, а его полная блокировка.

“Цель была — вообще полная остановка любого антикоррупционного законодательства и его ликвидация. То есть абсолютно понятно, что отдельные депутаты делали все, чтобы антикоррупционное законодательство было уничтожено. И их поведение абсолютно естественно в этом случае. Они не хотят совершенствовать, они не хотят действительно, чтобы антикоррупционное законодательство становилось лучше. Их целью было не исправление каких-то ошибок. Их целью было одно — чтобы никакого декларирования в украинском государстве для топ-чиновников не было вообще.

Они и сейчас ничего не предлагают. И несмотря на их аморфность надо просто понимать, что для них хаос, и тот кризис, которые сейчас есть в государстве, — очень выгодны”, — сказал он.

Среди авторов конституционного представления есть депутаты — фигуранты коррупционных скандалов и схем незаконного приобретения своих активов, отмечает Смолий.

“Они не хотят их показывать, они пытаются эти активы скрыть. Они прячут их в оффшорах, они прячут их в каких-то подставных компаниях, на подставные фамилии, поэтому им не выгодно чтобы в Украине работали антикоррупционные органы”, — пояснил политолог.

Он также отметил то, что отдельные депутаты-олигархи, которые относятся к кругу авторов представления в КСУ, заранее знали о закрытии доступа к их декларациям.

“На самом деле многие из политиков знали о том, что будет закрытие деклараций. Тот же Богдан говорил, что олигархи за несколько недель знали о том, что будет такое решение. Поэтому и были определенные действия того же самого Григория Суркиса или тех же судей, которые внесли в этот период, пока не работал единый реестр, сообщение об изменениях имущественного положения”, — сказал Смолий.

Напомним, что пока Реестр деклараций НАПК был закрыт, Григорий Суркис “засветил” — новый кредит. Так, он задекларировал погашения кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен.

Хотя ранее в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.

Как писал УНН, в ВР предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ. Во фракции “Голос” уже сообщили о готовности поддержать такую инициативу.

И нардепы, и политологи говорят, что не должны украинцы страдать от действий отдельных лиц, которые не хотят декларировать свои доходы. Именно поэтому и предполагают, что санкции ЕС могут быть персональными, а не в виде отмены безвиза для всех граждан нашей страны.

Заметим, что представление в КСУ подписали 47 нардепов, среди которых Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и др.