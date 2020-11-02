Логічно позбавити безвізу 47 депутатів, а не 40 млн українців - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Крім ризиків щодо безвізу, які спровокувала ситуація з рішенням КСУ, сьогодні обнулилася робота і розслідування наших антикорупційних органів, в тому числі, щодо ряду народних депутатів. Про це в коментарі УНН розповів народний депутат Роберт Горват.
За його словами, виходити Україні з ситуації, що склалася буде досить складно. А що стосується можливих заходів з боку ЄС щодо нашої країни, то вони, в першу чергу повинні стосуватися тих, хто спровокував “проблему”.
“Краще, звичайно, нехай позбудуться безвізу 47 осіб, ніж 40 мільйонів українців. Обов’язково, щоб таке рішення було прийнято в законодавчій площині, щоб воно потім не було десь оскаржене.
Складно нам буде з усього цього виходити, тому що, розумієте, що цим рішенням КС все обнулив. Крім безвізу обнулив всі порушення, всю роботу наших органів, які займалися незаконним збагаченням, зокрема, і деяких народних депутатів”, — сказав він.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіна, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар і ін.
Відзначимо, що поки Реєстр декларацій НАЗК був закритий, Петро Порошенко “засвітив” дивіденди, а Григорій Суркіс — новий кредит.
У ВР раніше запропонували позбавити диппаспортів авторів подання в КСУ. І у фракції “Голос” вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу на певних умовах.