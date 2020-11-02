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Логично лишить безвиза 47 депутатов, а не 40 млн украинцев - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кроме рисков касательно безвиза, которые спровоцировала ситуация с решением КСУ, сегодня обнулилась работа и расследования наших антикоррупционных органов, в том числе, в отношении ряда народных депутатов. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Роберт Горват.

По его словам, выходить Украине из сложившейся ситуации будет достаточно сложно. А что касается возможных мер со стороны ЕС в отношении нашей страны, то они, в первую очередь должны касаться тех, кто спровоцировал “проблему”.

“Лучше, конечно, пусть лишатся безвиза 47 человек, чем 40 миллионов украинцев. Обязательно, чтобы такое решение было принято в законодательной плоскости, чтобы оно потом не было где-то обжаловано.

Сложно нам будет со всего этого выходить, потому что, понимаете, что этим решением КС всё обнулил. Кроме безвиза обнулил все нарушения, всю работу наших органов, которые занимались незаконным обогащением, в частности, и некоторых народных депутатов”, — сказал он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Произошло это по представлению 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и др.

Отметим, что пока Реестр деклараций НАПК был закрыт, Петр Порошенко “засветил” дивиденды, а Григорий Суркис — новый кредит.

В ВР ранее предложили лишить диппаспортов авторов представления в КСУ. И во фракции “Голос” уже сообщили о готовности поддержать такую инициативу на определенных условиях.

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