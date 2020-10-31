Поки реєстр НАЗК був закритий: Порошенко “засвітив” дивіденди, а Суркіс - новий кредит

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поки реєстр декларацій був закритий від громадян через рішення Конституційного Суду, народні депутати вносили до нього повідомлення про зміни у майновому стані, передає УНН.

Так, зокрема, народний депутат Григорий Суркіс вніс інформацію про погашення кредиту на загальну суму 100,98 мільйона гривень.

Хоч раніше у декларації Суркіса був зазначений лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії Lumil Investments LLP.

Крім Суркіса, зміни до декларації вніс нардеп Петро Порошенко.

Останній задекларував 22,5 мільйона гривень дивідендів від свого інвестиційного фонду.

Також, поки реєстр був закритий, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подали низка суддів, які декларували свою зарплату, як вони це роблять щомісяця.

Зауважимо, що Григорій Суркіс був одним з авторів подання до КСУ, після розгляду якого, власне, і з’явилось рішення Суду про неконституційність окремих норм антикорупційного законодавства.

Як писав УНН, у ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ.

У фракції “Голос” вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу. 

І нардепи, і політологи кажуть, що не повинні українці страждати від дій окремих осіб, які не хочуть декларувати свої статки.

Саме тому і припускають, що санкції ЄС можуть бути персональними, а не у вигляді скасування безвізу для всіх громадян нашої країни. 

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