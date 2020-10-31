Пока реестр НАПК был закрыт: Порошенко "засветил" дивиденды, а Суркис - новый кредит
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Пока реестр деклараций был закрыт от граждан из-за решения Конституционного Суда, народные депутаты вносили в него сообщения об изменениях в имущественном состоянии, передает УНН.
Так, в частности, народный депутат Григорий Суркис внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен.
Хотя раньше в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.
Кроме Суркиса, изменения в декларацию внес нардеп Петр Порошенко.
Последний задекларировал 22,5 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда.
Также, пока реестр был закрыт, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подали ряд судей, которые декларировали свою зарплату, как они это делают ежемесячно.
Отметим, что Григорий Суркис был одним из авторов представления в КСУ, после рассмотрения которого, собственно, и появилось решение суда о неконституционности отдельных норм антикоррупционного законодательства.
Как писал УНН, в ВР предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ.
Во фракции "Голос" уже сообщили о готовности поддержать такую инициативу.
И нардепы, и политологи говорят, что не должны украинцы страдать от действий отдельных лиц, которые не хотят декларировать свои доходы.
Именно поэтому и предполагают, что санкции ЕС могут быть персональными, а не в виде отмены безвиза для всех граждан нашей страны.