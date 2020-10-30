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Політолог про рішення КСУ: ЄС може застосувати персональні санкції до депутатів-авторів подання

Політолог про рішення КСУ: ЄС може застосувати персональні санкції до депутатів-авторів подання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Позбавити Україну безвізу швидко не вийде. Це ціла процедура і для її застосування повинні бути порушені чітко регламентовані умови. А ось ввести персональні санкції щодо депутатів-авторів звернення в КСУ, ЄС може. Втім, це не вирішить той комплекс проблем, що є в Україні і з законотворчістю і судовою владою. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Кирило Созонов.

"На сьогодні посол попередив віце-прем'єра по інтеграції, міністра закордонних справ зокрема, про те, що це (рішення КСУ) викликає у них занепокоєння і може привести до припинення бізвізу.

Але насправді, це дуже повільне рішення, і процедура позбавлення безвізу прописана в регламенті Європейського Союзу. І там немає ні слова про роботу антикорупційних органів. Так що тут трохи маніпуляція є", - пояснив він.

При цьому, Сазонов припустив, що санкції, що обмежують виїзд на територію ЄС можуть бути застосовані до окремих осіб.

"Встановлюється в'їзд (безвізом - ред.) для всієї держави, а ось проти когось можуть бути застосовані санкції. І звичайно, таке цілком можливо, хоча я не думаю, що настільки багаті люди зіткнутися з такою проблемою (мова про депутатів, які підписали подання до КСУ - ред.), - уточнив експерт.

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Що стосується самого рішення КС, то тут варто розбиратися юристам, вважає він.

"Україну поставили в дуже непросту ситуацію, дуже дурну і дуже важку, з одного боку. З іншого боку, при прийнятті законів дійсно можливо були допущені похибки, які наші любителі грантів і любителі швидких рішень здатні були допустити. Тому треба розбиратися і в терміновому порядку приймати нові закони", - вважає Сазонов.

Він також зазначив, що в Україні "судова катастрофа".

"Мова, в тому числі, і про сумнозвісний ВАКС. Взагалі, про більшість судів, їм потрібне перезавантаження. Те, що свого часу не зробив Порошенко, оголосивши бездумну судову реформу, потрібно все-таки робити зараз. Без нормальних судів Україна взагалі приречена: ні інвестицій, ні розвитку економіки, нічого хорошого нам не світить. І ми бачимо, що зараз Президент зіткнувся з цією проблемою, сподіваюся, що він все-таки турбуватиметься її рішенням.

Ну, а що стосується таких органів, які не підкоряються ні Президенту, ні парламенту, ні народу України, швидше за все, потрібно йти на всенародні вибори суддів", - запропонував він.

Як писав УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар і так далі.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстрований на сайті ВРУ. Юристи вже назвали його неконституційним.

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