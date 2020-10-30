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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политолог о решении КСУ: ЕС может применить персональные санкции к депутатам-авторам представления

Политолог о решении КСУ: ЕС может применить персональные санкции к депутатам-авторам представления

Киев  •  УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Лишить Украину безвиза быстро не получится. Это целая процедура и для ее применения должны быть нарушены четко регламентированные условия. А вот ввести персональные санкции в отношении депутатов-авторов обращения в КСУ, ЕС может. Впрочем, это не решит тот комплекс проблем, что есть в Украине и с законотворчеством и судебной властью. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Кирилл Созонов.

“На сегодняшний момент посол предупредил вице-премьера по интеграции, министра иностранных дел в частности, о том, что это (решение КСУ) вызывает у них озабоченность и может привести к приостановке бизвиза.

Но на самом деле, это очень медленное решение, и процедура лишения безвиза прописана в регламенте Европейского Союза. И там нет ни слова про работу антикоррупционных органов. Так что тут немного манипуляция есть”, — пояснил он.

При этом, Сазонов предположил, что санкции, ограничивающие выезд на территорию ЕС могут быть пременены к отдельным лицам.

“Устанавливается въезд (безвизом — ред.) для всего государства, а вот против кого-то могут быть применены санкции. И конечно, такое вполне возможно, хотя я не думаю, что настолько богатые люди столкнуться с такой проблемой (речь о депутатах, которые подписали представление в КСУ — ред), — уточнил эксперт.

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Что касается самого решения КС, то тут стоит разбираться юристам, считает он.

“Украину поставили в очень непростую ситуацию, очень глупую и очень тяжелую, с одной стороны. С другой стороны, при принятии законов действительно возможно были допущены погрешности, которые наши любители грантов и любители быстрых решений способны были допустить. Поэтому надо разбираться и в срочном порядке принимать новые законы”, — полагает Сазонов.

Он также отметил, что в Украине “судебная катастрофа”.

“Речь, в том числе, и о печально известном ВАКСе. Вообще, о большинстве судов, им нужна перезагрузка. То, что в своё время не сделал Порошенко, объявив бездумную судебную реформу, нужно всё-таки делать сейчас. Без нормальных судов Украина вообще обречена: ни инвестиций, ни развития экономики, ничего хорошего нам не светит. И мы видим, что сейчас Президент столкнулся с этой проблемой, надеюсь что он всё-таки озаботится ее решением.

Ну, а что касается таких органов, которые не подчиняются ни Президенту, ни парламенту, ни народу Украины, скорее всего, нужно идти на всенародные выборы судей”, — предложил он.

Как писал УНН, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Произошло это за представлением 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и так далее. 

Как сообщал УНН, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” зарегистрирован на сайте ВРУ. Юристы уже назвали его неконституционным. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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