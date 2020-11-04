Олігархи наперед знали, що їх декларації "закриють" і Суркіс своїми діями це підтвердив - політолог

ukru
14:10 • 13285 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 54853 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 100772 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 103324 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 131610 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 120736 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121804 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122961 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106895 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113537 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 106411 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 109425 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 53971 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 77573 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 73959 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 20480 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 32738 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 35391 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 131619 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 106411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 22635 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 34620 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102457 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121135 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120788 перегляди
Актуальне
Олігархи наперед знали, що їх декларації "закриють" і Суркіс своїми діями це підтвердив - політолог

Олігархи наперед знали, що їх декларації "закриють" і Суркіс своїми діями це підтвердив - політолог

Київ • УНН

 • 13804 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Головними бенефіціарами того, що зараз фактично в Україні розпочалася конституційна криза — є олігархи. Вони навіть наперед знали, що закриють їх декларації від суспільства, і це своїми діями, зокрема, підтвердив Суркіс, який почав вносити відомості про суттєві зміни свого майнового стану. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Андрій Смолій.

За його словами, із самого початку метою депутатів, які підписали конституційне подання проти антикорупційного законодавства було не внесення до нього змін, а його повне блокування.

“Мета була — взагалі повна зупинка будь-якого антикорупційного законодавства і його ліквідація. Тобто абсолютно зрозуміло, що окремі депутати робили все, щоб антикорупційне законодавство було знищено. І їхня поведінка є абсолютно природною у цьому випадку. Вони не хочуть удосконалювати, вони не хочуть дійсно, щоб антикорупційне законодавство ставало кращим. Їхньою метою було не виправлення якихось помилок. Їхньою метою було одне — щоб ніякого декларування в українській державі для топ-чиновників не було взагалі.

Вони ж і зараз нічого не пропонують. І дивлячись на їхню аморфність треба просто розуміти, що для них той хаос, і та криза, які зараз є у державі, — дуже вигідні”, — сказав він.

Серед авторів конституційного подання є депутати — фігуранти корупційних скандалів і схем незаконного надбання своїх активів, зауважує Смолій.

“А вони не хочуть їх показувати, вони намагаються ці активи приховати. Вони ховають їх в офшорах, вони ховають їх в якихось підставних компаніях, на підставні прізвища, тому їм не вигідно щоб в Україні працювали антикорупційні органи”, — пояснив політолог.

Він також зауважив на тому, що окремі депутати-олігархи, які належать до кола авторів подання в КСУ, наперед знали про закриття доступу до їх декларацій.

“Насправді багато хто з політиків знав про те, що буде закриття декларацій. Той же Богдан говорив, що олігархи за декілька тижнів знали про те, що буде таке рішення. Тому і були певні дії того же самого Григорія Суркіса чи тих же суддів, які внесли в цей період, поки не працював єдиний реєстр, повідомлення про зміни майнового стану”, — сказав Смолій.

Нагадаємо, що поки Реєстр декларацій НАЗК був закритий, Григорій Суркіс “засвітив” — новий кредит. Так, він задекларував погашення кредиту на загальну суму 100,98 мільйона гривень.

Хоч раніше у декларації Суркіса був зазначений лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії Lumil Investments LLP.

Як писав УНН, у ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ. У фракції “Голос” вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу.

І нардепи, і політологи кажуть, що не повинні українці страждати від дій окремих осіб, які не хочуть декларувати свої статки. Саме тому і припускають, що санкції ЄС можуть бути персональними, а не у вигляді скасування безвізу для всіх громадян нашої країни.

Зауважимо, що подання до КСУ підписали 47 нардепів, серед яких Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар і ін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92