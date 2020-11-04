Олігархи наперед знали, що їх декларації "закриють" і Суркіс своїми діями це підтвердив - політолог

За його словами, із самого початку метою депутатів, які підписали конституційне подання проти антикорупційного законодавства було не внесення до нього змін, а його повне блокування.

“Мета була — взагалі повна зупинка будь-якого антикорупційного законодавства і його ліквідація. Тобто абсолютно зрозуміло, що окремі депутати робили все, щоб антикорупційне законодавство було знищено. І їхня поведінка є абсолютно природною у цьому випадку. Вони не хочуть удосконалювати, вони не хочуть дійсно, щоб антикорупційне законодавство ставало кращим. Їхньою метою було не виправлення якихось помилок. Їхньою метою було одне — щоб ніякого декларування в українській державі для топ-чиновників не було взагалі.

Вони ж і зараз нічого не пропонують. І дивлячись на їхню аморфність треба просто розуміти, що для них той хаос, і та криза, які зараз є у державі, — дуже вигідні”, — сказав він.

Серед авторів конституційного подання є депутати — фігуранти корупційних скандалів і схем незаконного надбання своїх активів, зауважує Смолій.

“А вони не хочуть їх показувати, вони намагаються ці активи приховати. Вони ховають їх в офшорах, вони ховають їх в якихось підставних компаніях, на підставні прізвища, тому їм не вигідно щоб в Україні працювали антикорупційні органи”, — пояснив політолог.

Він також зауважив на тому, що окремі депутати-олігархи, які належать до кола авторів подання в КСУ, наперед знали про закриття доступу до їх декларацій.

“Насправді багато хто з політиків знав про те, що буде закриття декларацій. Той же Богдан говорив, що олігархи за декілька тижнів знали про те, що буде таке рішення. Тому і були певні дії того же самого Григорія Суркіса чи тих же суддів, які внесли в цей період, поки не працював єдиний реєстр, повідомлення про зміни майнового стану”, — сказав Смолій.

Нагадаємо, що поки Реєстр декларацій НАЗК був закритий, Григорій Суркіс “засвітив” — новий кредит. Так, він задекларував погашення кредиту на загальну суму 100,98 мільйона гривень.

Хоч раніше у декларації Суркіса був зазначений лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії Lumil Investments LLP.

Як писав УНН, у ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ. У фракції “Голос” вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу.

І нардепи, і політологи кажуть, що не повинні українці страждати від дій окремих осіб, які не хочуть декларувати свої статки. Саме тому і припускають, що санкції ЄС можуть бути персональними, а не у вигляді скасування безвізу для всіх громадян нашої країни.

Зауважимо, що подання до КСУ підписали 47 нардепів, серед яких Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар і ін.