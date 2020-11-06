Чистая прибыль семейного банка Суркисов существенно сократилась, а количество кредитов - выросло

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 30662 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 56674 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Чистая прибыль Акцент-Банка (А-Банк, Днепр) по итогам января-сентября сократилась в 1,6 раза к аналогичному периоду годом ранее (г/г) - до 154,9 млн грн, сообщается в квартальной отчетности, размещенной на сайте банка, передаёт УНН.

Согласно отчетности, чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года выросла на 2,5% г/г - до 87,39 млн грн.

Чистые процентные доходы банка увеличились на 28,4 г/г - до 1,293 млрд грн, а чистые комиссионные - на треть, до 247,866 млн грн.

Активы А-Банка по итогам января-сентября 2020 года выросли на треть - до 8,525 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - в 1,5 раза, до 6,53 млрд грн, депозитные сертификаты Нацбанка Украины (НБУ) - в 2,5 раза, до 680,67 млн грн.

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Обязательства банка за 9 мес. также увеличились - в 1,3 раза, до 7,44 млрд грн, в частности, текущие счета и депозиты клиентов - в 1,4 раза, до 7,12 млрд грн.

Собственный капитал А-Банка за этот период вырос на 18% - до 1,087 млрд грн, а уставный - сохранился на уровне 502,24 млн грн.

По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером А-Банка являлся Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (9,527 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.

Напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов. 

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