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Експерт: витребування звіту Kroll дає надію на об’єктивний розгляд справи "Суркісів-ПриватБанку"

Експерт: витребування звіту Kroll дає надію на об’єктивний розгляд справи "Суркісів-ПриватБанку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Днями Печерський райсуд Києва витребував в українських правоохоронців результати розслідування детективного агентства Kroll. Подібні дії суду дають надію на об’єктивний розгляд справи "Суркісів-ПриватБанку" служителями Феміди. Про це у коментарі УНН заявив політолог Віктор Бобиренко.

"Молодці, що долучили. Це потрібно було давно зробити, саме по справі "Суркісів-ПриватБанку". Особисто я більше довіряю розслідуванню Kroll, а не нашим доморощеним розслідувачам", - каже експерт.

Він також висловив надію на справедливе рішення суду у справі "Суркісів-Приватбанку".

"Дуже хотілося б вірити, щоб все-таки українські суди судять справедливо, відстоюючи інтереси України, а не українських олігархів", - підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll.

Нагадаємо, за словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, аудит Kroll, який викрив "схеми" виведення коштів з "Привату", охопив 10 років роботи банку.

За даними Kroll, схема виведення коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності, інформували журналісти “Слідство.Інфо”.

"НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей", — йдеться у журналістському розслідуванні.

Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов’язані із ними особи вивели із фінустанови 5,5 млрд доларів, засвідчує звіт Kroll, на який опираються журналісти.

Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше "осідали", наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.

Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.

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