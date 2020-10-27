Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Печерський райсуд Києва витребував у Національного антикорупційного бюро України і Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області результати розслідування детективного агентства Kroll, передає УНН із посиланням на рішення суду.
Вивчивши матеріали справи, суд виніс рішення — задовольнив клопотання позивача, і вказав витребувати звіт агентства Kroll в українських правоохоронців.
Нагадаємо, за словами Катерини Рожкової, аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з “Привату”, охопив 10 років роботи банку.
За даними Kroll, схема виведення коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності, інформували журналісти “Слідство. Інфо”.
НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей“, — йдеться у журналістському розслідуванні.
Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов’язані із ними особи вивели з фінустанови 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти.
Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше “осідали”, наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.
Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.
Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.