Дело "Привата": Печерский райсуд вытребовал у НАБУ и СБУ отчет американских аудиторов Kroll
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Печерский райсуд Киева вытребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области результаты расследования детективного агентства Kroll, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Изучив материалы дела, суд вынес решение — удовлетворил ходатайство истца, и указал истребовать отчет агентства Kroll в украинских правоохранителей.
Напомним, по словам Екатерины Рожковой, аудит Kroll, который разоблачил “схемы” вывода средств из “Привата”, охватил 10 лет работы банка.
По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. Чтобы скрыть схему, бывшее руководство банка прибегало к фальсификации финотчетности, информировали журналисты “Слідство. Інфо”.
НБУ не видел, как деньги покидали страну, потому что не считал островное отделения за рубежом. Между тем средства из украинского банка становились частью схем, которые впоследствии назовут отмыванием денег“, - говорится в журналистском расследовании.
В общем, экс-владельцы ПриватБанка и другие связанные с ними лица вывели из финучреждения 5,5 млрд долл., свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты.
Утверждается также, что выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже “оседали”, например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах.
Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.
Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долл.