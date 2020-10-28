Эксперт: истребование отчета Kroll дает надежду на объективное рассмотрение дела "Суркисов-ПриватБанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На днях Печерский райсуд Киева истребовал у украинских правоохранителей результаты расследования детективного агентства Kroll. Подобные действия суда дают надежду на объективное рассмотрение дела "Суркисов-ПриватБанка" служителями Фемиды. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Виктор Бобыренко.
"Молодцы, что приобщили. Это нужно было давно сделать, именно по делу "Суркисов-ПриватБанка". Лично я больше доверяю расследованию Kroll, а не нашим доморощенным расследователям", - говорит эксперт.
Он также выразил надежду на справедливое решение суда по делу "Суркисов-Приватбанка".
"Очень хотелось бы верить, чтобы все-таки украинские суды судят справедливо, отстаивая интересы Украины, а не украинских олигархов", - подчеркнул он.
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Напомним, по словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка.
По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. Чтобы скрыть схему, бывшее руководство банка прибегало к фальсификации финотчетности, информировали журналисты "Слидство.Инфо".
"НБУ не видел, как деньги покидали страну, потому что не считал островное отделение зарубежом. Между тем средства из украинского банка становились частью схем, которые впоследствии назовут отмыванием денег", - говорится в журналистском расследовании.
В общем, экс-владельцы ПриватБанка и другие связанные с ними лица вывели из финучреждения 5,5 мдрд долларов, свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты.
Утверждается также, что выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах.
Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.
Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.