Чернишов: "Велике будівництво" не можна ставити на паузу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що "Велике будівництво" не можна ставити на паузу, оскільки це загальмує регіональний розвиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.
“Будівництво не можна ставити на паузу, адже це загальмує регіональний розвиток на декілька років, призведе до неможливості введення в експлуатацію вже розпочатих об’єктів інфраструктури, втрати робочих місць, негативного впливу на економіку та зростання соціальної напруги, врешті, зриву програми "Велике будівництво". Першочергове значення для країни мають такі соціально важливі проекти як школи, дитячі садочки, лікарні, медичні амбулаторії", – сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Зазначається, що у проекті закону про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, який розробили для вживання заходів з нейтралізації наслідків поширення COVID-19 та підтримки економічної активності в країні, виключили фінансування Державного фонду регіонального розвитку та інших програм та субвенцій, за допомогою яких мали розвивати території у 2020 році.
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“Саме тому Мінрегіон звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з пропозицією, враховуючи соціальну важливість реалізації у 2020 році Програми Президента щодо спорудження шкіл, садочків, стадіонів, доріг та неможливість реалізації всіх визначених понад ніж 400 проектів в рамках програми ДФРР, через складний механізм проведення відбору проектів, передбачити у державному бюджеті додаткову нову цільову бюджетну програму для реалізації решти проектів, що задекларовані, як проекти "Великого будівництва" з фінансуванням 2,1 млрд гривень”, - зазначили у пресслужбі Мінрегіону.
Вказано, що "Велике будівництво" передбачало реалізацію понад 400 проектів. Зокрема, за кошти ДФРР обласні та Київська міська державна адміністрація запропонували 229 проектів, які мали профінансувати на 3 млрд грн і їх мали побудувати у 2020 році. Серед них 101 школа, 62 дошкільних заклади і 66 спортивних об’єкти. Також у регіонах мали побудувати 379 проектів з фінансуванням у 4,75 млрд грн.
"Ця Програма стала для Мінрегіону маршрутною картою з розвитку регіонів на 2020 рік, адже її впровадження має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг", – додав Олексій Чернишов.
Нагадаємо, в Україні вже 19 областей затвердили регіональні стратегії розвитку.