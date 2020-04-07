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Шмигаль розповів про запропоновані зміни до бюджету 2020 року через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як зміняться акценти для в бюджеті на 2020 рік для забезпечення основних потреб в умовах пандемії через COVID-19. Про це він сказав на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Бюджет надзвичайної ситуації — це першочергові кроки Уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції”, — написав Денис Шмигаль.

Зокрема, вказано, що у новому бюджеті пропонується збільшити видатки на пенсійне забезпечення — ПФУ з 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн, а також створити фонд боротьби з COVID-19, який був відсутній у попередньому бюджеті.

При цьому, зменшуються видатки на ремонт та будівництво доріг з 71,9 млрд грн до 70,8 млрд грн, а також видатки на Міністерство розвитку економіки з 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн. Видатки на Міністерство оборони залишаться без змін — 125 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці тижня Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, на якому планує розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік.

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