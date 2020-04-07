Шмигаль розповів про запропоновані зміни до бюджету 2020 року через COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як зміняться акценти для в бюджеті на 2020 рік для забезпечення основних потреб в умовах пандемії через COVID-19. Про це він сказав на своєму Telegram-каналі, передає УНН.