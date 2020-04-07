Шмыгаль рассказал о предложенных изменениях в бюджет 2020 году из-за COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как изменятся акценты для в бюджете на 2020 год для обеспечения основных потребностей в условиях пандемии из-за COVID-19. Об этом он сказал на своем Telegram-канале, передает УНН.