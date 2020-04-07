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В Україні вже 19 областей затвердили регіональні стратегії розвитку

В Україні вже 19 областей затвердили регіональні стратегії розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вже 19 областей України затвердили регіональні стратегії розвитку до 2027 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"У регіонах завершується процес підготовки регіональних стратегій розвитку. Станом на 3 квітня 2020 року, 19 областей України вже мають затверджені відповідними обласними радами регіональні стратегії розвитку на період до 2027 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що області також затвердили плани заходів для реалізації стратегій, які будуть здійснювати впродовж 2021-2023 років. При цьому, п’ять областей не затвердили ані стратегію розвитку, ані плану заходів, а дві області затвердили стратегію, але не затвердили план заходів - серед них Київська область.

"Також в регіонах триває активний процес підготовки стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад – понад 400 стратегій розвитку ОТГ затверджено відповідними радами", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, що до кінця березня уряд планував охопити усі регіони України перспективними планами.

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