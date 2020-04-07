В Украине уже 19 областей утвердили региональные стратегии развития

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91411 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101753 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103868 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103018 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111178 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100199 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104801 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106539 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131481 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине уже 19 областей утвердили региональные стратегии развития

В Украине уже 19 областей утвердили региональные стратегии развития

Киев  •  УНН

 • 16364 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уже 19 областей Украины утвердили региональные стратегии развития до 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"В регионах завершается процесс подготовки региональных стратегий развития. По состоянию на 3 апреля 2020 года, 19 областей Украины уже имеют утвержденные соответствующими областными советами региональные стратегии развития на период до 2027 года", - говорится в сообщении.

Указано, что области также утвердили планы мероприятий для реализации стратегий, которые будут осуществлять в течение 2021-2023 годов. При этом, пять областей не утвердили ни стратегии развития, ни плана мероприятий, а две области утвердили стратегию, но не утвердили план мероприятий - среди них Киевская область.

"Также в регионах идет активный процесс подготовки стратегий развития объединенных территориальных общин - более 400 стратегий развития ОТГ утверждено соответствующими советами", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщалось ранее в УНН, что до конца марта правительство планировало охватить все регионы Украины перспективными планами.

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