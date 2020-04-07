В Украине уже 19 областей утвердили региональные стратегии развития
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уже 19 областей Украины утвердили региональные стратегии развития до 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
"В регионах завершается процесс подготовки региональных стратегий развития. По состоянию на 3 апреля 2020 года, 19 областей Украины уже имеют утвержденные соответствующими областными советами региональные стратегии развития на период до 2027 года", - говорится в сообщении.
Указано, что области также утвердили планы мероприятий для реализации стратегий, которые будут осуществлять в течение 2021-2023 годов. При этом, пять областей не утвердили ни стратегии развития, ни плана мероприятий, а две области утвердили стратегию, но не утвердили план мероприятий - среди них Киевская область.
"Также в регионах идет активный процесс подготовки стратегий развития объединенных территориальных общин - более 400 стратегий развития ОТГ утверждено соответствующими советами", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, как сообщалось ранее в УНН, что до конца марта правительство планировало охватить все регионы Украины перспективными планами.