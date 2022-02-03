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Через зростання вартості газу: Велика Британія підвищила на 54% верхню межу цін на електроенергію

Через зростання вартості газу: Велика Британія підвищила на 54% верхню межу цін на електроенергію

Київ • УНН

 • 14588 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Управління ринків газу та електроенергії Сполученого Королівства підвищило на 54% верхню межу цін на електроенергію на тлі злету цін на газ. Як йдеться в офіційній заяві регулятора, з 1 квітня 2022 року максимальний рахунок за електроенергію для домогосподарств становитиме 1 971 фунтів на рік (2,67 тисяч доларів), пише УНН.

Цитата

“Межа цін на енергію буде збільшена з 1 квітня приблизно для 22 мільйонів споживачів. Рахунок за електроенергію для кожного домогосподарства може зрости на 693 фунтів (940 доларів) на рік - до 1971 фунта стерлінгів", - йдеться в заяві регулятора.

Деталі

Таке підвищення обумовлене тим, що енергетичний ринок зіткнувся з величезними складнощами через безпрецедентне зростання світових цін на газ. Ця подія відбулася вперше за 30 років, і роль регулятора полягає в гарантуванні того, що в рамках межі максимальної ціни компанії можуть встановлювати лише справедливу ціну, яка грунтується на реальних витратах на поставку електрики і газу.

Крім того, повідомляється, що за останній рік 29 енергетичних компаній пішли з ринку у зв'язку з різким зростанням світових цін на газ, що торкнулося близько 4,3 млн внутрішніх споживачів.

Додамо

За інформацією ЗМІ, урядові чиновники Великої Британії побоюються рекордних цін на газ і бензин у разі вторгнення Росії в Україну.

Зазначалося, що незважаючи на те, що Британія отримує газ з інших джерел, вона все одно зіткнеться з захмарними цінами, якщо Росія вирішить обмежити потік газу в Європу, оскільки оптова ціна ресурсу зросте, зазначає видання.

Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти вгору.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік-2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.

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