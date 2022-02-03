Через зростання вартості газу: Велика Британія підвищила на 54% верхню межу цін на електроенергію

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Управління ринків газу та електроенергії Сполученого Королівства підвищило на 54% верхню межу цін на електроенергію на тлі злету цін на газ. Як йдеться в офіційній заяві регулятора, з 1 квітня 2022 року максимальний рахунок за електроенергію для домогосподарств становитиме 1 971 фунтів на рік (2,67 тисяч доларів), пише УНН.