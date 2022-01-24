СМИ: в Великобритании опасаются, что Россия сократит поставки газа в Европу в ответ на санкции

Цитата:

"Британия может быть вынуждена бороться с рекордными ценами на газ и бензин, если страх российского вторжения в Украину станет реальностью, сообщили (эксперты - ред.) министрам. Правительственные чиновники обеспокоены тем, что Россия ограничит поставки газа европейским странам из-за санкций Запада, если произойдет вторжение в Украину", - пишет Daily Mail.

Детали

Европа зависит от России по газу примерно на 35%, пишет издание, основная часть голубого топлива поступает через газопроводы, включая "Ямал", который проходит через Беларусь и Польшу до Германии, "Северный поток-1", который идет в Германию, и маршруты через Украину.

Хотя Британия получает газ из других источников, она все равно столкнется с заоблачными ценами, если бы Россия решила ограничить поток газа в Европу, поскольку оптовая цена ресурса возрастет, отмечает издание.

"В отличие от некоторых стран, Великобритания почти не импортирует российский газ, но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что стало бы серьезной проблемой, если бы Россия еще больше ограничила поставки", — сказал один высокопоставленный чиновник The Times.

Дополнение

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Тем временем Великобритания обвинила Россию в сговоре по установлению марионеточного лидера в Киеве, в то время как премьер-министр страны Борис Джонсон предостерег лидеров ЕС от "наивности" в отношении требований Владимира Путина относительно Украины и назвал кризис "крайне опасным". Чиновники страны начали работу над новыми санкциями, чтобы ослабить российскую экономику, если Кремль продвинется вперед. Считается, что Великобритания рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT, сообщает The Telegraph.