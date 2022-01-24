ЗМІ: у Великій Британії побоюються, що Росія скоротить поставки газу до Європи у відповідь на санкції

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 4959 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53357 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 125925 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190090 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185305 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207953 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195728 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151481 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152719 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173138 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 132856 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174390 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111684 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65539 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 37359 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 464074 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307545 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370814 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483043 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111684 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174390 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123605 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158825 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182161 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ЗМІ: у Великій Британії побоюються, що Росія скоротить поставки газу до Європи у відповідь на санкції

ЗМІ: у Великій Британії побоюються, що Росія скоротить поставки газу до Європи у відповідь на санкції

Київ • УНН

 • 30965 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Урядові чиновники Великої Британії, за повідомленнями, побоюються рекордних цін на газ і бензин у разі вторгнення Росії в Україну. Про це пише УНН з посиланням на The Times та Daily Mail.

Цитата:

"Британія може бути змушена боротися з рекордними цінами на газ і бензин, якщо страх російського вторгнення в Україну стане реальністю, повідомили міністрам. Урядові чиновники стурбовані тим, що Росія обмежить постачання газу європейським країнам через санкції Заходу, якщо відбудеться вторгнення в Україну", - пише Daily Mail.

Деталі

Європа залежить від Росії щодо газу приблизно на 35%, пише видання, основна частина блакитного палива надходить через газопроводи, включаючи "Ямал", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, "Північний потік-1", який прямує до Німеччини, і маршрути через Україну.

Хоча Британія отримує газ з інших джерел, вона все одно зіткнеться з захмарними цінами, якби Росія вирішила б обмежити потік газу до Європи, оскільки оптова ціна ресурсу зросте, відзначає видання.

"На відміну від деяких країн, Велика Британія майже не імпортує російський газ, але, як і всі країни, ми схильні до зростання оптових цін, що було б серйозною проблемою, якби Росія й надалі обмежувала поставки", — сказав один високопоставлений чиновник The Times.

Доповнення

Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання та подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти нагору.

Різке зростання цін на енергоносії у поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб у тому, що Росія обмежує постачання, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити постачання газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “наступного дня після” такого схвалення.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Тим часом Велика Британія звинуватила Росію в змові щодо встановлення маріонеткового лідера в Києві, у той час як прем'єр-міністр країни Борис Джонсон застеріг лідерів ЄС від "наївності" щодо вимог Володимира Путіна щодо України та назвав кризу "вкрай небезпечною". Чиновники країни почали роботу над новими санкціями, щоб ослабити російську економіку, якщо Кремль просунеться вперед. Вважається, що Велика Британія розглядає "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомляє The Telegraph.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84