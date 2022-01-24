ЗМІ: у Великій Британії побоюються, що Росія скоротить поставки газу до Європи у відповідь на санкції

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"Британія може бути змушена боротися з рекордними цінами на газ і бензин, якщо страх російського вторгнення в Україну стане реальністю, повідомили міністрам. Урядові чиновники стурбовані тим, що Росія обмежить постачання газу європейським країнам через санкції Заходу, якщо відбудеться вторгнення в Україну", - пише Daily Mail.

Деталі

Європа залежить від Росії щодо газу приблизно на 35%, пише видання, основна частина блакитного палива надходить через газопроводи, включаючи "Ямал", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, "Північний потік-1", який прямує до Німеччини, і маршрути через Україну.

Хоча Британія отримує газ з інших джерел, вона все одно зіткнеться з захмарними цінами, якби Росія вирішила б обмежити потік газу до Європи, оскільки оптова ціна ресурсу зросте, відзначає видання.

"На відміну від деяких країн, Велика Британія майже не імпортує російський газ, але, як і всі країни, ми схильні до зростання оптових цін, що було б серйозною проблемою, якби Росія й надалі обмежувала поставки", — сказав один високопоставлений чиновник The Times.

Доповнення

Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання та подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти нагору.

Різке зростання цін на енергоносії у поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб у тому, що Росія обмежує постачання, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити постачання газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “наступного дня після” такого схвалення.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Тим часом Велика Британія звинуватила Росію в змові щодо встановлення маріонеткового лідера в Києві, у той час як прем'єр-міністр країни Борис Джонсон застеріг лідерів ЄС від "наївності" щодо вимог Володимира Путіна щодо України та назвав кризу "вкрай небезпечною". Чиновники країни почали роботу над новими санкціями, щоб ослабити російську економіку, якщо Кремль просунеться вперед. Вважається, що Велика Британія розглядає "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомляє The Telegraph.