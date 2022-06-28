Через удар по Кременчуку Радбез ООН збирає засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні, 28 червня, Рада Безпеки ООН збирає засідання для обговорення удару по Кременчуку й обстрілів окупантами мирного українського населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на програму засідання та норвезьке представництво у Twitter.
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“Повідомлення про напад росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру”, — йдеться в повідомленні норвезького представництва.
Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
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Додамо
Лідери країн G7 засудили російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці.