Через російську атаку на Криворізький район загинула людина та семеро отримали поранення – серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Криворізький район загинув чоловік, семеро осіб отримали поранення, серед них двоє дітей. П'ятеро поранених перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості.
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про смерть чоловіка, який отримав тяжкі травми під час ворожого обстрілу Криворізького району. Попри зусилля медиків, життя потерпілого врятувати не вдалося, і він помер у лікарні. Загалом внаслідок атаки постраждали семеро осіб, серед яких двоє дітей – дівчинка 10 років та 17-річний хлопець. Про це пише УНН.
Деталі
Наразі у лікарнях перебувають п'ятеро поранених, чий стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 10-річна дівчинка, яка також була травмована під час обстрілу, отримуватиме необхідну допомогу амбулаторно. Усім іншим госпіталізованим дорослим лікарі надають повний спектр медичних послуг, борючись за їхнє стабільне одужання.
У медзакладі залишається п'ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості
Кількість поранених зростала в міру уточнення даних та звернень громадян до рятувальних служб.
російські війська продовжують систематично атакувати Криворізький район, використовуючи озброєння, що загрожує життю цивільних у житлових забудовах. Правоохоронні органи наразі документують усі обставини воєнного злочину, що призвів до загибелі людини та каліцтва дітей.
