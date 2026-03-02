Через російську атаку на Криворізький район загинула людина та семеро отримали поранення – серед них діти

$43.100.11
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:33 • 1966 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
12:02 • 9472 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
11:19 • 17855 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 13604 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 38475 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71399 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
1 березня, 17:51 • 66000 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69803 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 76079 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 13370 перегляди
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 11240 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 27908 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 16392 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 10811 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 2840 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 10898 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:19 • 17855 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 130480 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 136113 перегляди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 3134 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 5528 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 70964 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 68581 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 63797 перегляди
Через російську атаку на Криворізький район загинула людина та семеро отримали поранення – серед них діти

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Внаслідок російської атаки на Криворізький район загинув чоловік, семеро осіб отримали поранення, серед них двоє дітей. П'ятеро поранених перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості.

Через російську атаку на Криворізький район загинула людина та семеро отримали поранення – серед них діти

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про смерть чоловіка, який отримав тяжкі травми під час ворожого обстрілу Криворізького району. Попри зусилля медиків, життя потерпілого врятувати не вдалося, і він помер у лікарні. Загалом внаслідок атаки постраждали семеро осіб, серед яких двоє дітей – дівчинка 10 років та 17-річний хлопець. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі у лікарнях перебувають п'ятеро поранених, чий стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 10-річна дівчинка, яка також була травмована під час обстрілу, отримуватиме необхідну допомогу амбулаторно. Усім іншим госпіталізованим дорослим лікарі надають повний спектр медичних послуг, борючись за їхнє стабільне одужання.

У медзакладі залишається п'ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості

– повідомив Ганжа.

Кількість поранених зростала в міру уточнення даних та звернень громадян до рятувальних служб.

російські війська продовжують систематично атакувати Криворізький район, використовуючи озброєння, що загрожує життю цивільних у житлових забудовах. Правоохоронні органи наразі документують усі обставини воєнного злочину, що призвів до загибелі людини та каліцтва дітей.

рф атакувала дроном приміський поїзд на Дніпропетровщині, є жертва02.03.26, 15:43 • 478 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область