Через проблеми зі здоров'ям: Боррель тимчасово відмовився від публічних виступів
Київ • УНН
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель змушений пропустити дебати в Європарламенті через те, що лікарі порадили йому уникати публічних заходів протягом короткого часу через незначні проблеми зі здоров'ям.
Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вимушений пропустити наступні дебати у Європейському парламенті. Про це дипломат заявив на своїй сторінці в Х, пише УНН.
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За його словами, через проблеми зі здоров'я лікарі порадили тимчасово відмовитись від публічних виступів.
На жаль, мені довелося пропустити дебати на в Європейському парламенті через незначну проблему зі здоров’ям - лікарі порадили мені відкласти публічні заходи на кілька днів. Я з нетерпінням чекаю, що незабаром відновлю свій повний графік
Він також подякував низці європейських комісарів та представникам Бельгії, котра наразі головує в Раді ЄС.
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У лютому також стало відомо про проблеми зі здоров'ям у міністра оборони США Ллойда Остіна. Він навіть був госпіталізований через термінову проблему з сечовим міхуром і був змушений передати свої обов'язки заступниці Кетлін Хікс