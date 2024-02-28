Из-за проблем со здоровьем: Боррель временно отказался от публичных выступлений

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вынужден пропустить следующие дебаты в Европейском парламенте. Об этом дипломат заявил на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

По его словам, из-за проблем со здоровьем врачи посоветовали временно отказаться от публичных выступлений.

К сожалению, мне пришлось пропустить дебаты в Европейском парламенте из-за незначительной проблемы со здоровьем - врачи посоветовали мне отложить публичные мероприятия на несколько дней. Я с нетерпением жду, что вскоре возобновлю свой полный график - заявил Боррель.

Он также поблагодарил ряд европейских комиссаров и представителей Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Напомним

В феврале также стало известно о проблемах со здоровьем у министра обороны США Ллойда Остина. Он даже был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем и был вынужден передать свои обязанности заместительнице Кэтлин Хикс.