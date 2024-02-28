Из-за проблем со здоровьем: Боррель временно отказался от публичных выступлений

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  1470 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне
  •  27397 просмотра

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  81412 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  102058 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  101573 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  139111 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  165582 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  155107 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  171914 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185036 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
belgiyaБельгия
Loading...
Новости по теме

Из-за проблем со здоровьем: Боррель временно отказался от публичных выступлений

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель вынужден пропустить дебаты в Европарламенте из-за того, что врачи посоветовали ему избегать публичных мероприятий в течение короткого времени из-за незначительных проблем со здоровьем.

Новости Мира •   •  4509 просмотра
Из-за проблем со здоровьем: Боррель временно отказался от публичных выступлений

россияне ударили по Никополю из артиллерии: погибла 61-летняя женщина

В Днепропетровской области Украины в результате артиллерийского обстрела Никополя со стороны россии погибла 61-летняя женщина.

Война •   •  7527 просмотра
россияне ударили по Никополю из артиллерии: погибла 61-летняя женщина

В Ватикане назвали предложение Макрона об отправке войск в Украину "пугающим сценарием"

Ватикан называет предложение Макрона отправить войска в Украину "пугающим сценарием", который может привести к дальнейшей эскалации.

Война •   •  11268 просмотра
В Ватикане назвали предложение Макрона об отправке войск в Украину "пугающим сценарием"

Удар рф по Купянску: известно о двух погибших и 5 раненых

58-летний пастор и 39-летний мужчина погибли, 3 женщины и 2 мужчины были ранены в результате атаки ФАБ-500, которая разрушила жилые дома, кафе и церковь в Купянске, Украина.

Война •   •  9454 просмотра
Удар рф по Купянску: известно о двух погибших и 5 раненых

Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии

Зеленский объявил о договоренностях по усилению украинской артиллерии после саммита Украина-Юго-Восточная Европа.

Политика •   •  8077 просмотра
Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

  •  27397 просмотра
"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков

Более 2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину из Польши из-за протестов на границе, в то время как пассажирский транспорт и грузы гуманитарной помощи пропускают без препятствий.

Общество •   •  8628 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.

Новости Мира •   •  6723 просмотра
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.

Политика •   •  8371 просмотра
Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.

Война •   •  11490 просмотра
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны