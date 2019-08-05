Через "порушення суспільної моралі" в онлайні у Китаї вноситимуть у чорний список

ukru
22 березня, 04:30 • 57306 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 133989 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 160108 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 148939 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 223892 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157953 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 193222 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 179308 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130889 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173749 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3 м/с
24 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 91850 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 73905 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 28198 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 72564 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 42838 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 145284 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 223892 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 193222 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 179308 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 146833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 8397 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 14584 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 133989 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105643 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 83792 перегляди
Актуальне
Через "порушення суспільної моралі" в онлайні у Китаї вноситимуть у чорний список

Через "порушення суспільної моралі" в онлайні у Китаї вноситимуть у чорний список

Київ • УНН

 • 8386 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Китайські провайдери і користувачі онлайнових послуг будуть заноситися в чорний список, якщо вони будуть розміщувати або розповсюджувати інформацію, яка підриває суспільну мораль, ділову етику і порядність. З таким попередженням, пише державна газета China Daily, виступив китайський регулятор — Управління з питань кіберпростору КНР, передає УНН.

“Бізнес-структури і фізичні особи, що пропонують технології, девайси або послуги з публікації або передачі неправдивої інформації з метою підриву кіберпростору або нанесення шкоди суспільним інтересам, також будуть занесені в чорний список”, — йдеться в поширеному проекті документа охоронного відомства китайського інтернету. “Правила націлені на створення кіберпростору, який користується довірою і захист законних прав населення і організацій”, — підкреслюється в ньому.

При цьому передбачається, що викриті в порушеннях провайдери і користувачі, сайти яких будуть закриті або ліцензії на ведення бізнесу — відкликані, отримають можливість усунути виявлені упущення. В іншому випадку вони будуть визнані “безчесними” і занесені в чорний список відомства.

Чорний список регулятора буде публікуватися, знаходження в ньому обмежене трьома роками. Управління з питань кіберпростору КНР розмістило контактні дані свого офісу, запрошуючи всіх бажаючих до обговорення проекту до 21 серпня.

“У минулому Управління з питань кіберпростору КНР часто починало кампанії проти порушників і називало їх, проте деякі оператори веб-сайтів і постачальники послуг не брали подібні заходи всерйоз, оскільки покарання були недостатньо суворими, щоб відбитися на їхньому бізнесі”, — зазначив експерт в області права в інтернеті Китайського університету комунікацій Ван Сисінь. Тепер, за його словами, “ситуація змінюється”, оскільки загроза занесення в чорний список може найбезпосереднішим чином відбитися на ділових інтересах провайдерів.

Як повідомляв УНН, Китай ввів тимчасову заборону на приватні поїздки до Тайваню для жителів 47 міст.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,237.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.42