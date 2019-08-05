Через "порушення суспільної моралі" в онлайні у Китаї вноситимуть у чорний список
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Китайські провайдери і користувачі онлайнових послуг будуть заноситися в чорний список, якщо вони будуть розміщувати або розповсюджувати інформацію, яка підриває суспільну мораль, ділову етику і порядність. З таким попередженням, пише державна газета China Daily, виступив китайський регулятор — Управління з питань кіберпростору КНР, передає УНН.
“Бізнес-структури і фізичні особи, що пропонують технології, девайси або послуги з публікації або передачі неправдивої інформації з метою підриву кіберпростору або нанесення шкоди суспільним інтересам, також будуть занесені в чорний список”, — йдеться в поширеному проекті документа охоронного відомства китайського інтернету. “Правила націлені на створення кіберпростору, який користується довірою і захист законних прав населення і організацій”, — підкреслюється в ньому.
При цьому передбачається, що викриті в порушеннях провайдери і користувачі, сайти яких будуть закриті або ліцензії на ведення бізнесу — відкликані, отримають можливість усунути виявлені упущення. В іншому випадку вони будуть визнані “безчесними” і занесені в чорний список відомства.
Чорний список регулятора буде публікуватися, знаходження в ньому обмежене трьома роками. Управління з питань кіберпростору КНР розмістило контактні дані свого офісу, запрошуючи всіх бажаючих до обговорення проекту до 21 серпня.
“У минулому Управління з питань кіберпростору КНР часто починало кампанії проти порушників і називало їх, проте деякі оператори веб-сайтів і постачальники послуг не брали подібні заходи всерйоз, оскільки покарання були недостатньо суворими, щоб відбитися на їхньому бізнесі”, — зазначив експерт в області права в інтернеті Китайського університету комунікацій Ван Сисінь. Тепер, за його словами, “ситуація змінюється”, оскільки загроза занесення в чорний список може найбезпосереднішим чином відбитися на ділових інтересах провайдерів.
Як повідомляв УНН, Китай ввів тимчасову заборону на приватні поїздки до Тайваню для жителів 47 міст.