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За "нарушение общественной морали" в онлайне в Китае вносить в черный список

За "нарушение общественной морали" в онлайне в Китае вносить в черный список

Киев  •  УНН

 • 8385 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Китайские провайдеры и пользователи онлайновых услуг будут заноситься в черный список, если они будут размещать или распространять информацию, подрывающую общественную мораль, деловую этику и порядочность. С таким предупреждением, пишет государственная газета China Daily, выступил китайский регулятор — Управление по вопросам киберпространства КНР, передает УНН.

“Бизнес-структуры и физические лица, предлагающие технологии, девайсы или услуги по публикации или передаче ложной информации с целью подрыва киберпространства или нанесения ущерба общественным интересам, также будут занесены в черный список”, — говорится в распространенном проекте документа охранного ведомства китайского интернета. “Правила нацелены на создание пользующегося доверием киберпространства и защиту законных прав населения и организаций”, — подчеркивается в нем.

При этом предполагается, что уличенные в нарушениях провайдеры и пользователи, сайты которых будут закрыты или лицензии на ведение бизнеса — отозваны, получат возможность устранить выявленные упущения. В противном случае они будут признаны “бесчестными” и занесены в черный список ведомства.

Черный список регулятора будет публиковаться, нахождение в нем ограничено тремя годами. Управление по вопросам киберпространства КНР разместило контактные данные своего офиса, приглашая всех желающих к обсуждению проекта до 21 августа.

“В прошлом Управление по вопросам киберпространства КНР часто начинало кампании против нарушителей и называло их, однако некоторые операторы веб-сайтов и поставщики услуг не принимали подобные меры всерьез, поскольку наказания были недостаточно строгими, чтобы отразиться на их бизнесе”, — отметил эксперт в области права в интернете Китайского университета коммуникаций Ван Сысинь. Теперь, по его словам, “ситуация меняется”, поскольку угроза занесения в черный список может самым непосредственным образом отразиться на деловых интересах провайдеров.

Как сообщал УНН, Китай ввел временный запрет на частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов.

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