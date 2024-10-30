Через нічну атаку "шахедів" на Харківщині виникли пожежі, за добу четверо постраждалих
Київ • УНН
російські війська атакували Харківську область дронами-камікадзе, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Внаслідок обстрілів за добу постраждали четверо людей, включаючи 10-річну дівчинку.
У Харківській області вночі армія рф вдарила "шахедами" по двох районах, виникли пожежі. Є одна постраждала. Минулої доби через удари рф ще троє людей отримали поранення, серед них 10-річна дівчинка, повідомив у середу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За даними Синєгубова, за добу зафіксовані такі ворожі обстріли:
- 30 жовтня 04:30 Богодухівський р-н, с. Ков'яги. Влучання уламків БПЛА в землю під час перевірки обстрілу.
- 30 жовтня 04:13 Лозівський р-н, с. Царедарівка. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка з діагнозом гостра реакція на стрес.
- 30 жовтня 02:42 Богодухівський р-н, с. Ков'яги. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» сталося займання сухої трави на площі 20 м².
- 30 жовтня, 01:45 Лозівський р-н, м. Лозова. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» пошкоджено дорожнє покриття автошляху Р-51.
- 22:30 Харківський р-н, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
- 22:30 Харківський р-н, с. Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждало 3 особи: дві жінки 68 та 74 років, 10-річна дитина.
- 11:00 м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено службове авто газової служби.
- 10:50 Богодухівський р-н, с. Петрівка. Влучання в землю в полі.
Також очільник ОВА розповів, що за добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 192 людини (серед них 5 дітей).
Запорізька область під ударом: ворог здійснив 355 атак за добу по 10 населених пунктах27.10.24, 07:18 • 32422 перегляди