Запорізька область під ударом: ворог здійснив 355 атак за добу по 10 населених пунктах
Київ • УНН
Окупанти завдали 355 ударів по Запорізькій області, використовуючи авіацію, БПЛА, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в 10 населених пунктах, постраждалих серед мирного населення немає.
Протягом останньої доби терористи здійснили 355 ударів по 10 населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зокрема, зафіксовано два авіаційні удари по Малих Щербаках та Малій Токмачці.
215 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували райони Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки та Левадного. Додатково, два обстріли з реактивних систем залпового вогню влучили у Малу Токмачку.
136 артилерійських обстрілів були зафіксовані на території Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Внаслідок обстрілів надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, проте, на щастя, серед мирних жителів немає постраждалих.
Ворог атакував Запорізьку область: 330 ударів по 13 населених пунктах26.10.24, 07:31 • 60310 переглядiв