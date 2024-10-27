Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 355 ударов по Запорожской области, используя авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура в 10 населенных пунктах, пострадавших среди мирного населения нет.
В течение последних суток террористы совершили 355 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В частности, зафиксировано два авиационных удара по Малым Щербакам и Малой Токмачке.
215 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали районы Беленького, Лобкового, Гуляйполя, Малиновки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки и Левадного. Дополнительно, два обстрела из реактивных систем залпового огня попали в Малую Токмачку.
136 артиллерийских обстрелов были зафиксированы на территории Степногорска, Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
В результате обстрелов поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако, к счастью, среди мирных жителей нет пострадавших.
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