Из-за ночной атаки "шахедов" на Харьковщине возникли пожары, за сутки четверо пострадавших

В Харьковской области ночью армия рф ударила "шахедами" по двум районам, возникли пожары. Есть одна пострадавшая. За прошедшие сутки из-за ударов рф еще три человека получили ранения, среди них 10-летняя девочка, сообщил в среду глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По данным Синегубова, за сутки зафиксированы следующие вражеские обстрелы:

30 октября 04:30 Богодуховский р-н, с. Ковяги. Попадание обломков БПЛА в землю во время проверки обстрела.

30 октября 04:13 Лозовской р-н, с. Царедаровка. В результате сбития БпЛА типа «Шахед» горел гараж и хозяйственная постройка. Пострадала 39-летняя женщина с диагнозом острая реакция на стресс.

30 октября 02:42 Богодуховский р-н, с. Ковяги. В результате сбивания БпЛА типа «Шахед» произошло возгорание сухой травы на площади 20 м².

30 октября, 01:45 Лозовской р-н, г. Лозовая. В результате сбития БпЛА типа «Шахед» повреждено дорожное покрытие автодороги Р-51.

22:30 Харьковский р-н, с. Русские Тишки. В результате обстрела поврежден жилой дом.

22:30 Харьковский р-н, с. Безруки. В результате обстрела повреждены 9 частных жилых домов. Пострадало 3 человека: две женщины 68 и 74 лет, 10-летний ребенок.

11:00 м. Купянск. В результате сброса с дрона повреждено служебное авто газовой службы.

10:50 Богодуховский р-н, с. Петровка. Попадание в землю в поле.

Также глава ОГА рассказал, что за сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 192 человека (среди них 5 детей).

Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам