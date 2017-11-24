Через надмірний захист бізнесу страждають діти - нардеп про мораторій

За його словами, від захисту бізнесу не повинні страждати діти, навчальні заклади яких ніхто не перевіряє.

"Сьогоднішній стан економіки нам чітко показує, що вести бізнес в Україні дуже важко. Зрозуміло, що Уряд має робити кроки назустріч бізнесу, але все має бути в міру. Закон про протидію тиску на бізнес, який Верховна Рада проголосувала минулого четверга – це важливий крок, це захист бізнесу. Але введення мораторію ще в 2014 році на перевірки дитячих закладів – це абсолютно непродуманий та небезпечний крок", - сказав він.

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Нардеп зазначив, що саме мораторій на перевірки спровокував масові отруєння та, навіть, смерті.

"Питання чи потрібно знімати мораторій сьогодні не стоїть, є питання – навіщо його було взагалі вводити. Ми маємо сумну статистику, масові отруєння, навіть дитячі смерті (під час пожежі у дитячому таборі - ред.) – хто несе за це відповідальність?", - сказав він.

А.Шипко додав, що скасовуючи мораторій на перевірки, потрібно також врегулювати питання відповідальності виконавчих органів влади.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, для того, щоб не наражати дітей на ризик отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше вирішити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.

Також нагадаємо, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.