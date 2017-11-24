Из-за чрезмерной защиты бизнеса страдают дети - нардеп о моратории

По его словам, от защиты бизнеса не должны страдать дети, учебные заведения которых никто не проверяет.

"Сегодняшнее состояние экономики нам четко показывает, что вести бизнес в Украине очень трудно. Понятно, что правительство должно делать шаги навстречу бизнесу, но все должно быть в меру. Закон о противодействии давления на бизнес, который Верховная Рада проголосовала в прошлый четверг - это важный шаг, это защита бизнеса. Но введение моратория еще в 2014 году на проверки детских учреждений - это совершенно непродуманный и опасный шаг", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет здравоохранения ВР настаивает на восстановлении проверок поставщиков продуктов в школе

Нардеп отметил, что именно мораторий на проверки спровоцировал массовые отравления и даже смерти.

"Вопрос нужно снимать мораторий сегодня не стоит, вопрос - зачем его было вообще вводить. Мы печальную статистику, массовые отравления, даже детские смерти (во время пожара в детском лагере - ред.) - кто несет за это ответственность?", - сказал он.

А.Шипко добавил, что отменяя мораторий на проверки, нужно также урегулировать вопросы ответственности исполнительных органов власти.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (за низкого качества питания в учебных заведениях), правительство должно как можно скорее решить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.

Также напомним, что дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.